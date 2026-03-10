Гармаш выразил соболезнования и попросил труппу сохранить традиции Коляда-Театра

Актер и режиссер Сергей Гармаш выразил соболезнования близким Николая Коляды и обратился к труппе театра с просьбой сохранить традиции Коляда-Театра. Видеообращение актера опубликовано в социальных сетях театра.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ



«Соболезную такой горькой утрате. Николай Владимирович был ни на кого не похожим русским писателем, драматургом, режиссером. Человек, который создал театр, прожил в нем всю жизнь, и ничего, кроме этого театра, у него не было. Пожалуйста, храните все то, что он сделал. Разрушить легко, но сохранить традицию очень трудно, но невероятно благородно и полезно, для того чтобы вы чувствовали себя без него так же, как вы чувствовали себя с ним»,— сказал Сергей Гармаш.

С выдающимся драматургом, режиссером и руководителем уральского Коляда-Театра Николаем Колядой простились в Екатеринбурге 5 марта. Он скончался 2 марта в возрасте 68 лет: режиссер в буквальном смысле сбежал из больницы, чтобы провести финальные репетиции, после чего попал в реанимацию, откуда уже не вернулся. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, из-за чего церемонию пришлось продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище.

