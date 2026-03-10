Рядом с консульством США в Торонто произошла стрельба

Полиция Торонто сообщила в X о стрельбе рядом с местным генеральным консульством США. Сообщения об этом поступили в полицию в 5:29 утра по местному времени (12:29 мск).

Как заявила полиция, нет данных о том, что кто-то пострадал в ходе инцидента. The New York Times пишет, что в стеклянной двери консульства можно увидеть как минимум два отверстия от пуль. В Госдепартаменте США и в американском диппредставительстве в Торонто пока никак не прокомментировали инцидент.

8 марта рядом со входом в посольство США в Осло произошел взрыв. Никто не пострадал. Полиция Осло рассматривает версию о теракте, связанном с эскалацией на Ближнем Востоке.

Яна Рождественская