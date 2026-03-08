Норвегия допустила связь взрыва у посольства США с эскалацией на Ближнем Востоке

Полиция Осло рассматривает версию о том, что взрыв около посольства США в столице Норвегии был терактом. Ведомство допускает, что это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава отдела расследований полиции Осло Фруде Ларсен.

«Это естественно — рассматривать это в контексте текущей ситуации с безопасностью и того, что это может быть атака, намеренно нацеленная на посольство США. Одна из наших гипотез заключается в том, что это терроризм, но мы также изучаем другие варианты»,— сказал Фруде Ларсен журналистам (цитата по Reuters).

Взрыв около входа в здание посольства США в Осло произошел 8 марта. Никто не пострадал. Полиция Норвегии не обнаружила взрывных устройств рядом со зданием. Правоохранительные органы ищут «одного или нескольких» подозреваемых, сообщил Фруде Ларсен.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ исламская республика стала атаковать цели в Израиле и военные базы США и «американские политические центры» в странах региона, заявлял КСИР. 3 марта Минобороны Саудовской Аравии заявляло об ударе по зданию посольства США в Эр-Рияде.