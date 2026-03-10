Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФХР пожизненно отстранила судью за непристойное поведение после матча

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) пожизненно запретил арбитру Мирославу Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее, сообщает пресс-служба организации. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на три года.

Причиной разбирательства национальной федерации стал инцидент, произошедший после матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Омскими Крыльями». На видеозаписи, снятой Мирославом Скугаревым в комнате отдыха для арбитров и позже распространившейся в соцсетях, судьи, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Ильнур Хажиев двигается под музыку, лежа на полу. Иван Шмаков неподвижно сидит за столом с закрытыми глазами. Сам Скугарев, сидя на фоне хоккейного свитера петербургского СКА с автографами, показывает в камеру непристойные жесты, используя при этом обувную ложку.

23 февраля ФХР, объявляя тогда еще о бессрочном отстранении, «категорически осудила» поведение судей. «Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества», — говорилось в релизе.

По итогам сезона-2024/25 26-летний Мирослав Скугарев был признан лучшим линейным арбитром ВХЛ. В этом сезоне он дебютировал в FONBET Континентальной хоккейной лиге и отсудил более двух десятков матчей.

Арнольд Кабанов

