Обновленное производство мотогондол запустят на Воронежском авиазаводе в 2027 году

На Воронежском авиазаводе будут созданы новые рабочие места за счет размещения на территории предприятия центра специализации изготовления мотогондол (ЦСИМ) и пилонов для двигателей ПД-8 и ПД-14 в рамках реализации гражданских проектов SJ-100 и МС-21. Запуск всего обновленного производства ЦСИМ планируется на первый квартал 2027-го, а выход на проектную мощность — до 112 моторокомплектов узлов мотогондол — к 2028 году. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве Воронежской области и пресс-службе филиала ПАО «Ил» (входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) — ВАСО. Ранее планировалось разместить производство в индустриальном парке (ИП) «Масловский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Действующее производство мотогондол на ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Действующее производство мотогондол на ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Действующее производство мотогондол на ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Действующее производство мотогондол на ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО Фото: Арина Свеженцева / пресс-служба филиала ПАО «Ил» — ВАСО

Мотогондолы — отсеки воздушного судна, обеспечивающие размещение двигателей, оптимизацию аэродинамических характеристик и защиту внутренних систем от воздушных потоков. Пилоны соединяют двигатели с крылом самолета, а также гасят вибрации, минимизируют крутящие моменты, не перегружая несущую конструкцию крыла.

«Отказ от строительства отдельного корпуса ЦСИМ (в ИП «Масловский».— «Ъ-Черноземье») позволит значительно сократить инвестиционные затраты, а также сроки ввода новых производственных мощностей для выполнения комплексной программы развития гражданской авиации. Эти изменения стали возможны благодаря проводимой ПАО «Ил» политике реализации непрофильных активов»,— пояснил руководитель программы ПД-14 и ПД-8 управления программами ВАСО Дмитрий Митин.

По данным предприятия, при развитии ЦСИМ предстоит провести реконструкцию 10 тыс. кв. м существующих заводских корпусов. Там разместят 40 единиц нового высокопроизводительного оборудования: от станков с программным управлением для изготовления деталей до автоклавов для композитного производства. Оборудование уже прошло стадию контрактации и находится в изготовлении. Предполагается, что на базе ЦСИМ создадут более 500 новых рабочих мест.

Параллельно ВАСО занимается созданием предметно ориентированных участков, специализирующихся на изготовлении конструкций определенного типа. Речь идет о монолитных узлах мотогондол, для которых требуется укладка слоев препрегов, автоклавное формование, механическая обрезка и контроль. Это сборочные единицы — набор монолитных обшивок, которые на следующем этапе собирают на пленочных клеях в единую многослойную сотовую конструкцию, затем формуют в автоклавах и обрезают. На предприятии подчеркивают, что специализация на каждом из этапов служит более высокому качеству, а формирование внутри производства внутренних поставщиков и заказчиков деталей повышает их ответственность друг перед другом.

В среду, 21 января, замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков осмотрел производственные мощности ВАСО и принял участие в совещании по развитию ЦСИМ, сообщили в федеральном ведомстве.

Соглашение о намерениях создать центр по производству мотогондол губернатор Воронежской области Александр Гусев и управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман подписали в мае 2023-го. Первоначально разместить подразделение на территории ИП «Масловский» предполагалось за 6,4 млрд руб., для чего, по словам главы региона, планировалось привлечение средств господдержки и внебюджетных инвестиций. Речь шла о возведении нового корпуса в 2026 году, появлении более 500 рабочих мест и налоговых поступлениях в консолидированный бюджет региона в размере 5,6 млрд руб. за 15 лет.

В течение нескольких месяцев параметры уточнили. Общий объем вложений оценили уже в 10,5 млрд руб. Региональные власти рассчитывали на создание 1,1 тыс. рабочих мест и ежегодный выпуск до 270 комплектов гондол для самых современных российских авиадвигателей (для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21). Планировалось, что предприятие займет в «Масловском» участок площадью до 6,7 га. Обсуждалось, что инвестиционный проект могут профинансировать в формате специального казначейского кредита из федерального развития территорий.

Средства на разработку проектной документации выделили из бюджета Воронежской области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», контракт ценой 11,9 млн руб. получило московское АО «Центр технологического развития». Судя по информации с портала госзакупок, фирма исполнила обязательства, получив две претензии об уплате неустойки из-за просрочки на общую сумму 2,3 млн руб. Данных об их оплате нет.

Денис Данилов