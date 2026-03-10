Процесс об изъятии активов экс-депутата Ризвангаджи Исаева пройдет в закрытом режиме

Ленинский райсуд Краснодара проведет в закрытом режиме процесс об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. Сам господин Исаев не пришел на заседание. С ходатайством об удалении зрителей из зала обратился его представитель, позицию поддержали присутствовавшие на процессе дети экс-депутата Денис, Эльдар и Софья Исаевы, а также ответчики—юридические лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ризвангаджи Исаев

Фото: @RizvanIsaev Ризвангаджи Исаев

Фото: @RizvanIsaev

Представители истца — Генпрокуратуры России — не возражали против закрытого процесса, согласившись с доводами ответчиков о недопустимости разглашения коммерческой и банковской тайны, а также сведений о частной жизни семьи Исаевых.

До объявления процесса закрытым представитель надзорного ведомства попросил приобщить к делу материалы арбитражного суда о распоряжении тремя участками в Краснодаре, которые в 2010 году арендовала подконтрольная господина Исаеву фирма «Статус». Речь идет о земельном массиве общей площадью 182 га, до этого принадлежавшем краснодарскому НИИ сельского хозяйства имени Лукьяненко.

Как ранее писал «Ъ», Генпрокуратура требует изъять у Ризвангаджи Исаева, его родственников и доверенных лиц имущество стоимостью 11 млрд руб. в связи с нарушением ответчиком антикоррупционных норм в период его работы депутатом Госдумы РФ (2007–2011 годы). По мнению надзора, господин Исаев использовал служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения. В числе проектов Ризвангаджи Исаева — коттеджный поселок «Немецкая деревня» и ЖК «Европея», а также пятизвездная гостиница Marriott в Краснодаре.

Анна Перова, Краснодар