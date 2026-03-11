Золото на десятку

Сборная России 10 марта завоевала свою вторую — после той, что накануне выиграла горнолыжница Варвара Ворончихина,— золотую медаль Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На сей раз она досталась ей в лыжных гонках. Награду российской команде принесла 24-летняя спортсменка, которой на нынешней Паралимпиаде доверили исключительно почетную роль. Особенными для российского спорта итальянские состязания сделал тот факт, что Международный паралимпийский комитет допустил на них российских спортсменов в полноценном статусе, с национальным флагом и гимном. А такого статуса на взрослых топовых соревнованиях с 2022 года, то есть с момента введения санкционного режима, до сих пор не получал никто из них. И именно Анастасия Багиян — вместе с горнолыжником Алексеем Бугаевым — стала знаменосцем делегации страны на церемонии открытия Паралимпиады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Свою спортивную миссию пермская лыжница, у которой в послужном списке есть медаль мирового первенства и победа на январском этапе Кубка мира, также уже выполнила с блеском. В спринтерской гонке классическим стилем для спортсменов с нарушением зрения Багиян при помощи ведущего Сергея Синякина опередила ближайшую преследовательницу — немку Леони Вальтер — на 8,6 секунды.

Ее успех позволил крошечной, всего из шести человек, сборной России ворваться в первую десятку медального зачета Паралимпиады. Кроме двух золотых наград в ее активе есть еще столько же бронзовых. Этот набор уже гораздо богаче того, что собрала в Италии в феврале другая российская команда — олимпийская. На своих соревнованиях она добыла одну-единственную медаль — серебряную ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Арнольд Кабанов