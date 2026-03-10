Украинской журналистке заочно дали 13 лет за нападение на посла РФ в Польше

Мосгорсуд признал виновной в нападении на представителя иностранного государства, возбуждении ненависти и распространении фейков о ВС РФ украинскую журналистку Ирину Земляну. Ее заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима. Также осужденной запретили администрировать сайты на четыре года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд установил, что журналистка напала на посла России в Варшаве Сергея Андреева 9 мая 2022 года. Во время возложения венков у мемориала советским воинам злоумышленники перегородили проход российским дипломатам, плеснули в господина Андреева красной краской, сорвали с него очки и георгиевскую ленту.

В надзорном ведомстве отметили, что фигурантка во время нападения выкрикивала экстремистские оскорбления в адрес дипломатов. В 2022-2024 годах она также публиковала посты с фейками о действиях российских военнослужащих в зоне СВО. Фигурантка заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Дело о нападении на Сергея Андреева возбудили 19 мая 2022 года. В том же месяце МИД России потребовал извинений от Польши за инцидент с послом. Через два месяца дело также возбудила прокуратура Польши.

