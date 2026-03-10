Мантуров назвал Венеру первой планетой в планах России по освоению космоса

Исследовательские миссии на Луну и Венеру занимают центральное место в планах «Роскосмоса» и Российской академии наук по освоению космоса. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи»,— сказал господин Мантуров в интервью журналу «Разведчик».

По мнению первого вице-премьера, освоение космоса потребует «не только серьезных ресурсов, но и поиска нестандартных инженерных решений». «Для этого нужна талантливая и дерзкая, в хорошем смысле этого слова, молодежь, которая сможет по-новому взглянуть на проблемы и предложить свежие идеи»,— добавил Денис Мантуров.

«Роскосмос» планирует запустить на спутник Земли орбитальный аппарат «Луна-26» в 2028 году для изучения его поверхности. Межпланетную станцию «Венера-Д» должны запустить в 2036 году. Цель этой миссии — изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и плазменной оболочки планеты.

