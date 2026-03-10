Мерц: Евросоюз не заинтересован в бесконечной войне на Ближнем Востоке

Германия и остальные страны Евросоюза не заинтересованы в затяжной войне на Ближнем Востоке. Поэтому в ЕС обеспокоены отсутствием у США и Израиля четкого плана завершения конфликта в Иране, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«Многие из этих целей мы разделяем, но с каждым новым днем войны появляется все больше вопросов»,— сказал господин Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Берлине (цитата по ТАСС). По словам канцлера ФРГ, на Ближнем Востоке произошла «опасная эскалация».

Несмотря на отсутствие прямой критики ударов США и Израиля по Ирану, Фридрих Мерц говорил, что военным путем едва ли удастся достичь смены власти в Исламской Республике. При этом шеф Пентагона Пит Хегсет называл одной из ключевых целей операции завершение иранской ядерной программы, а не смену руководства страны.