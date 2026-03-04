Мерц выразил сомнение в смене власти в Иране путем авиаударов

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в том, что военная операция США и Израиля против Ирана приведет к смене политического режима внутри страны. По его словам, необходимо сформировать стратегию будущего Ирана и всего региона, в котором будет признано право Израиля на существование и безопасность.

«Мы еще не знаем, сработает ли план, приведут ли военные удары извне к политическим изменениям внутри. Этот план не лишен рисков, и с его последствиями придется столкнуться и нам»,— сказал господин Мерц (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Он призвал задуматься о «дне, который наступит потом».

В первый день войны на Ближнем Востоке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. МИД Ирана 1 марта заявлял, что его изберут в ближайшие несколько дней. Верховный лидер наделен религиозными и государственными полномочиями. Он контролирует деятельность правительства, вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции.