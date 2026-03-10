Пушилин: в ДНР проводится интеграция системы здравоохранения с мессенджером Max

В Донецкой народной республике идет интеграция системы здравоохранения с мессенджером Max. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как объяснил господин Пушилин, в Max создаются чат-боты для поиска и заказа лекарств, а также для записи к врачу.

Губернатор добавил, что в регионе появляется высокотехнологичное медицинское оборудование. На это Владимир Путин заметил: «Главное, чтобы подготовка специалистов была своевременной».

Денис Пушилин подтвердил слова президента и даже дополнил: «Сейчас, вы знаете, мало удержать выпускников, нужно, пока они еще непосредственно студенты (удерживать. – "Ъ")». Губернатор надеется, что медики будут не только оставаться в регионе, но и равномерно распределяться по всей республике.

В 2025 году российские власти приняли закон, обязавший выпускников- медиков отработать до трех лет в системе ОМС.

Степан Мельчаков