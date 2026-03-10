Горнолыжник Алексей Бугаев не финишировал в суперкомбинации на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев из-за падения не смог завершить попытку в слаломе, втором этапе суперкомбинации. Шедший на первой позиции после стартового этапа — супергиганта — россиянин остался без медали в этой паралимпийской дисциплине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бугаев

Фото: Lisi Niesner / Reuters Алексей Бугаев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В итоге золото взял француз Артюр Боше, показавший результат 1 минута 58,17 секунды. Серебро завоевал итальянец Федерико Пелиццари (+1,20), бронзу — австриец Томас Грохар (+1,82).

Алексею Бугаеву 28 лет. Он трехкратный паралимпийский чемпион. На счету спортсмена также три золотые и две бронзовые медали Игр. Одну бронзу он завоевал на нынешней Паралимпиаде — в гигантском слаломе.

Всего на счету сборной России четыре награды (2 золота, 2 бронзы) текущих Игр. В медальном зачете она идет девятой. Лидируют китайские спортсмены, в сумме принесшие стране уже 23 награды (9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых).

Зимние Паралимпийские игры в Италии продлятся до 15 марта.

Арнольд Кабанов