Суд отказал в иске на 69 млн рублей к минимущества Ставрополья по долгам ГУПа

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу конкурсного управляющего обанкротившегося ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края», который пытался взыскать 69 млн руб. долга перед подрядчиком с министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Конкурсный управляющий Виталий Троян обжаловал решение краевого арбитражного суда о том, что учредитель предприятия – минимущество региона – не должен отвечать по долгам ГУПа. Управляющий считает, что предприятие передало министерству достаточно имущества, которое можно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредитором.

ГУП «УКСК» занимался строительством социальных объектов на средства субсидий из краевого бюджета. В 2022 году компанию признали банкротом. Задолженность в 69 млн руб. по договору подряда первоначально возникла перед юридическим лицом, а затем право требования долга выкупил на аукционе житель Армавира Иван Дьяков.

После установления невозможности получения средств с госпредприятия конкурсный управляющий подал иск о взыскании задолженности к краевому министерству имущественных отношений. Но Арбитражный суд Ставрополья отказал в этом требовании.

Роман Лаврухин