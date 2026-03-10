ЗаГУПленное имущество

Конкурсный управляющий ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края» (УКСК) не смог взыскать в апелляционном суде с краевого минимущества 69 млн руб. Суды пришли к выводу, что минимущество, как учредитель ГУПа, не отвечает по долгам предприятия перед подрядчиком. Стоимость имущества компании в 2020 году достигала 4,7 млрд руб. Год спустя региональное ведомство по управлению собственностью перевело в казну края все числившиеся на балансе предприятия объекты — жилые здания, медицинские учреждения и образовательные организации. Полный список имущества управляющий не смог установить, так как ему не передали все бухгалтерские отчеты. Эксперты полагают, что задолженность нужно взыскивать напрямую с субъекта.



Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу конкурсного управляющего обанкротившегося ГУП «УКСК». Он оспаривал решение краевого арбитражного суда, который указал: учредитель предприятия — минимущество Ставропольского края — не должен отвечать по долгам ГУПа. Речь идет о долге в 69 млн руб. перед подрядчиком. Конкурсный управляющий Виталий Троян считает, что ГУП передал министерству достаточно имущества, и его можно вернуть в конкурсную массу, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Согласно материалам дела, ГУП «УКСК» строило социальные объекты на деньги субсидий из краевого бюджета. В 2022 году предприятие признали банкротом. Поводом для обращения в суд стала задолженность в сумме 69 млн руб. по договору подряда: сначала перед юрлицом, а позднее перед жителем Армавира Иваном Дьяковым, который выкупил право требования долга на аукционе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «УКС СК» зарегистрировано в 2003 году в Ставрополе. Компания занимается деятельностью по техническому контролю, испытаниям и анализу. Убыток предприятия за 2024 год составил 988 тыс. руб.

Суды установили невозможность получения средств с самого госпредприятия. В связи с этим конкурсный управляющий обратился с иском о взыскании задолженности к краевому министерству имущественных отношений.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Ставрополья отказал в этом требовании. Решение было обжаловано в апелляции. По мнению Виталия Трояна, у ГУПа было достаточно активов, чтобы расплатиться перед кредитором. Однако установить полный список имущества управляющий не смог, так как ему не передали все бухгалтерские отчеты.

«Без этих документов невозможно полноценно искать имущество предприятия и возвращать активы в конкурсную массу»,— комментирует «Ъ-Кавказ» управляющий предприятия Виталий Троян.

По его словам, в отчетности за 2020 год стоимость активов ГУПа составляла 4,7 млрд руб. На балансе числились жилые дома, больницы, школы. Однако в 2021 году минимущества края передало все эти объекты, включая недостроенные, в казну региона. Затраты распределили между отраслевыми госучреждениями. Министерство образования получило водопровод сельхозколледжа, две школы и пристройку к детскому саду. Министерству ЖКХ передали канализационный коллектор, систему водоснабжения и полигон для захоронения отходов, а управление по обеспечению деятельности мировых судей — здание краевого суда.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что у ГУПа в отчетности отражена не стоимость активов, а лишь понесенные затраты. Управляющий банкрота с этим не согласен.

«Суды не учли важные доказательства о наличии имущества у ГУПа. Согласно сведениям из ЕГРН и МВД, за предприятием числятся водопровод, два объекта канализации, автомобиль. В документах также указано, что на балансе компании находился 261 объект незавершенного строительства, из которых 24 можно завершить и ввести в эксплуатацию. Однако суды пришли к выводу, что такие объекты отсутствуют, а на балансе предприятия отражены только расходы»,— говорит Виталий Троян.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что ответчик по этому делу был выбран неправильно.

«Учредитель может быть привлечен по долгам банкрота к субсидиарной ответственности, однако в случае с унитарным предприятием министерство, его учредившее, не является субъектом гражданских прав. Все имущество принадлежит государству. Надлежащим ответчиком в этом деле является казна Ставропольского края, то есть непосредственно субъект федерации. С точки зрения закона и практики привлечения субъекта федерации по долгам унитарного предприятия не только допустимо, но и встречается достаточно часто»,— отмечает Александр Терентьев.

