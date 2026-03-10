Axios: в США назвали тактической ошибкой отказ от сделки с Украиной по БПЛА

Около семи месяцев назад Украина предлагала США сделку по продаже технологий перехвата беспилотников «Шахед». Американская администрация отказалась, что стало «одним из крупнейших тактических просчетов» в преддверии войны на Ближнем Востоке. Такой оценкой с Axios поделились два американских чиновника.

Как рассказали собеседники издания, на закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу беспилотники, разработанные для перехвата иранских БПЛА «Шахед», в качестве способа укрепить отношения.

Украинская сторона тогда предупреждала, что Иран совершенствует свои технологии БПЛА, и предложила создать «стены беспилотников» в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские военные базы, отмечается в публикации. Дональд Трамп распорядился «поработать над предложением», но в итоге сделка не состоялась.

«Если мы и допустили тактический просчет, предшествовавший этой (операции в Иране.—“Ъ”), то это именно он»,— рассказал изданию чиновник.

Как предположил источник Axios, предложение в тот момент оказалось невостребованным, поскольку некоторые члены администрации США считают, что господин Зеленский «слишком много занимается саморекламой» и «не внушает достаточного уважения».

Politico со ссылкой на источники сообщало, что США попросили у Украины помощи с перехватом иранских «Шахедов». Иранские дроны смогли поразить американскую базу в Кувейте, где погибли шестеро военнослужащих. Также эти БПЛА наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, что побудило некоторые страны Персидского залива также обратиться к Киеву, заявили в издании.