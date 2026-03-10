В Австралии построили дата-центр на основе клеток человеческого мозга

Австралийский биотехнологический стартап Cortical Labs открыл в Мельбурне дата-центр, который будет работать на основе выращенных в лаборатории клеток человеческого мозга. Второй подобный центр строится в Сингапуре, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В 2025 году Cortical Labs представила первую в мире систему «синтетического биологического интеллекта» CL1, работающую на основе живых человеческих клеток. Она объединяет биологические нейроны, выращенные в лаборатории на основе клеток крови человека, с кремниевыми чипами. Позже сообщалось, что эта система научилась играть в Pong и Doom.

В дата-центрах Cortical Labs вместо обычных процессоров будут использоваться CL1. В дата-центре в Мельбурне размещено 120 CL1, в Сингапуре планируют использовать тысячу таких систем. В сравнении с обычными системами биологические компьютеры используют при вычислениях намного меньше энергии, утверждают в компании .

Яна Рождественская