МИД России: агрессоры «вбивают клин» между Ираном и его арабскими соседями

Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов встретился с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Они обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

«С российской стороны подтверждена готовность всемерно содействовать скорейшему переводу ситуации в политико-дипломатическое русло. Подчеркнуто, что агрессоры намеренно "вбивают клин" между Ираном и его арабскими соседями»,— следует из сообщения на сайте МИДа по итогам встречи.

В ходе переговоров российская сторона также выразила сожаление в связи с гибелью мирных жителей и разрушением гражданской инфраструктуры в ряде стран региона.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары наносились по объектам на иранской территории, включая Тегеран. Погиб верховный лидер Али Хаменеи. Сообщается о многочисленных жертвах среди гражданского населения. В ответ Тегеран атаковал израильские объекты и американские военные базы в регионе.