Лыжница Анастасия Багиян принесла сборной России второе золото Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла спринт на Паралимпийских играх в Италии. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды.

Анастасия Багиян

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Анастасия Багиян

Россиянка опередила серебряного призера — немку Леони Марию Вальтер — на 8,6 секунды, а ее соотечественницу Линн Кацмайер, завоевавшую бронзу, — на 9,2 секунды.

Золото Анастасии Багиян стало для состоящей из шести человек российской команды вторым на нынешней Паралимпиаде. Первое взяла горнолыжница Варвара Ворончихина, победившая в соревнованиях по супергиганту.

Всего на счету сборной России четыре награды (2 золота, 2 бронзы). В медальном зачете она идет восьмой. Лидируют китайские спортсмены, в сумме принесшие стране уже 21 награду (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Арнольд Кабанов