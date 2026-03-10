Госбанк Индии отказался от платежей за российскую нефть

Государственный банк Индии (SBI) не стал проводить платежи за российскую нефть, хотя Вашингтон временно разрешил Нью-Дели импорт этого сырья. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В банке объяснили решение неуверенностью по поводу продолжительности действия льготы со стороны США. SBI считает, что краткосрочное смягчение ограничений недостаточно для восстановления финансовых каналов, необходимых для закупок российской нефти. Кроме того, проведение таких операций может поставить банк в рискованное положение и навредить его репутации.

Некоторые индийские банки были готовы рассмотреть финансирование закупок российской нефти в конце прошлого года при условии, что контрагенты не находятся в санкционных списках и сделки соответствуют санкционным требованиям. SBI при этом перестал принимать платежи за нефть из России сразу после введения санкций США в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» осенью 2025 года. Главная цель — сохранить значительную долю на американском рынке, учитывая рост геополитической напряженности. По состоянию на конец декабря 26% международного кредитного портфеля SBI, который составляет $75,1 млрд, приходилось на США.

Министр энергетики США Крис Райт пояснял, что предоставление Индии 30-дневной лицензии на импорт российской нефти не означает смену государственной политики в отношении Москвы.