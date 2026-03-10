Хегсет предупредил о самых интенсивных ударах США по Ирану 10 марта

США и Израиль 10 марта нанесут самые интенсивные удары по Ирану с начала военной операции. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Больше истребителей, больше бомбардировщиков, больше бомбардировок (ударят по Ирану.—“Ъ”)»,— сказал господин Хегсет на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале NBC News.

США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Пит Хегсет утверждал, что удары США мирных жителей не затрагивают.

