«Трактор» вышел в play-off КХЛ

Финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина челябинский «Трактор» гарантировал участие в play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. Это произошло после домашнего поражения хабаровского «Амура» от астанинского «Барыса» в матче регулярного чемпионата со счетом 0:3.

За 63 матча «Трактор» набрал 66 очков. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Идущий на девятой строчке «Амур» с 57 очками в 64 играх лишился математических шансов догнать челябинцев.

«Трактор» в 13-й раз вышел в play-off КХЛ, пять раз он пропускал кубковую стадию. Лучшим достижением команды является выход в финал. В 2013 году в решающей серии сезона она уступила московскому «Динамо» (2:4), в прошлом году — ярославскому «Локомотиву» (1:4).

Арнольд Кабанов