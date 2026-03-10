Мэр Вильнюса призвал отменить концерт группы «Нэнси»

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал добиться отмены концерта группы «Нэнси», поскольку ее гитарист Алексей Ципляев выступал в России в 2022 году. Об этом мэр сообщил в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

«Если ты зарабатываешь, играя в России, то в Вильнюсе и Литве тебе нечего делать»,— написал глава города. Он предложил «построить стену» от «мягкой силы Кремля» по аналогии со «стеной против гибридной атаки (президента Белоруссии Александра.— “Ъ”) Лукашенко».

Валдас Бенкунскас рассказал, что месяц назад направил в парламент и правительство проект поправок к закону, запрещающих выступления в стране связанных с Россией групп. Однако, по его словам, результатов это пока не принесло.

Популярная в 1990-е годы группа «Нэнси» распалась после 2022 года. Один из солистов группы Андрей Костенко живет в России и продолжает выступления в стране, исполняя композиции группы. Другой солист — Анатолий Бондаренко — живет в Киеве и выступает с концертами в зарубежных странах, включая Литву, Латвию и Эстонию.

В ноябре 2025-го по обращению Валдаса Бенкунскаса власти включили в список нежелательных лиц рэпера Алишера Моргенштерна (объявлен в РФ иноагентом). Мэр Вильнюса тогда заявил, что российский артист «не знает, чей Крым», а также «публично проявляет уважение» к Владимиру Путину.