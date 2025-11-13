Литва на 10 лет запретила въезд рэперу-иноагенту Моргенштерну

Власти Литвы внесли рэпера Алишера Моргенштерна (объявлен в РФ иноагентом) в список нежелательных лиц. Ему запрещен въезд в страну в течение 10 лет.

«Запрет в отношении Моргенштерна вступает в силу незамедлительно», — сообщил представитель литовского департамента миграции Рокас Пукинскас (цитата по ТАСС).

Согласно заявлению чиновника, решение принято после соответствующего обращения МИД страны. Власти Литвы считают, что пребывание артиста в стране может угрожать национальной безопасности.

В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД с просьбой включить рэпера в список нежелательных лиц. Глава города заявлял, что российский артист «не знает, чей Крым», а также «публично проявляет уважение» к Владимиру Путину. В начале ноября внешнеполитическое ведомство направило соответствующий запрос в МВД. В конце ноября рэпер собирался выступать в Вильнюсе.