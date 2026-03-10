Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подрядчик будет вывозить отходы из трех округов Белгородской области за 258 млн

МАУ «Коммунальная служба сервиса» выиграла аукцион на транспортирование твердых коммунальных отходов в Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах Белгородской области. Региональный оператор ООО «Центр экологической безопасности» заключил с местной компанией договор по начальной цене в размере 258,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Коммунальная служба сервиса» стала единственным участником торгов. В рамках договора подрядчику с даты заключения договора по 30 июня 2027 года предстоит вывезти отходы 4–5 классов опасности общим объемом 56,8 тыс. т.

По данным Rusprofile, МАУ «Коммунальная служба сервиса» зарегистрировано в июле 2003 года в городе Шебекино Белгородской области для ведения деятельности по прочей чистке и уборке. Начальником является Дмитрий Бочарников. Учредитель — администрация Шебекинского округа.

В середине февраля не состоялись другие торги на вывоз ТКО в тех же округах. На аукцион с начальной ценой 443,2 млн руб. никто не заявился. Согласно условиям контракта, победителю необходимо было транспортировать 95,8 тыс. т отходов с 1 марта 2026 года по 31 мая 2028-го.

Кабира Гасанова