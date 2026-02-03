В Белгородской области ищут подрядчика для вывоза ТКО за 443 млн рублей

Белгородский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (подконтролен областным властям) начал искать подрядчика для вывоза мусора в Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах с 1 марта 2026 года по 31 мая 2028-го. Начальная цена контракта составляет 443,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В техзадании указано, что общее прогнозируемое расстояние транспортировки мусора на весь срок контракта составит 2,9 млн км. Ориентировочно вывезти потребуется 95,8 тыс. т неопасных отходов, непригодных для повторного использования, то есть четвертого и пятого классов опасности.

Заявки на участие в аукционе принимают до 16 февраля. Итоги подведут 17 февраля.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что контракт на вывоз ТКО в Белгороде и Белгородском округе в течение 2026 года выиграло ООО «Коммунальщик» Владимира Супруна. Начальная цена контракта составляла 603,3 млн руб. В итоге она осталась неизменной, поскольку на торги была подана только одна заявка.

Мария Свиридова