Белгородский регоператор ищет перевозчика ТКО для трех округов за 258,1 млн

ООО «Центр экологической безопасности» (белгородский региональный оператор по обращению с ТКО) объявило аукцион на транспортирование твердых коммунальных отходов. Начальная цена договора составляет 258,1 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет оказывать услуги на территории Шебекинского, Валуйского и Волоконовского муниципальных округов. Согласно документации, общий объем отходов 4–5 классов опасности, которые предстоит вывезти с даты заключения договора по 30 июня 2027 года, оценивается в 56,8 тыс. т. Заявки принимаются до 25 февраля, итоги планируется подвести на следующий день.

Сегодня не состоялись другие торги Центра на вывоз мусора в тех же округах. Аукцион с начальной ценой 443,2 млн руб. был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Согласно тому контракту, перевозчику предстояло транспортировать 95,8 тыс. тонн отходов в период с 1 марта 2026 года по 31 мая 2028-го.

В июле 2025 года стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко, ранее выступавшего в качестве единственного подрядчика ЦЭБ.

Подробнее о проблемах «Еврологистика» — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова