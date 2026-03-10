ЦУМ выпустил серию мини-фильмов к 8 Марта с молодыми актрисами

ЦУМ представил специальный весенний проект к 8 Марта — серию коротких видео с актрисами Стасей Милославской, Ириной Мартыненко и Вильмой Кутавичюте. В каждом ролике героиня показана в повседневной ситуации: Милославская собирается на светское мероприятие и публикует look of the day в Telegram-канале, Мартыненко занимается йогой, а Кутавичюте готовится к рабочему дню, подбирая строгий образ. Видео строятся вокруг идеи о том, что стиль помогает современным женщинам переключаться между разными ролями и состояниями. В кадре появляются вещи и аксессуары мировых брендов, а также предметы интерьера и парфюмерия из ассортимента универмага. Мини-истории озвучил актер Сергей Бурунов. Режиссером и автором идеи выступила Оксана Кравчук, съемки прошли в VIP-примерочных ЦУМа.

