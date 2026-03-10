Суд прекратил дело экс-главы Каменского района о незаконном предпринимательстве

Синарский районный суд прекратил производство по уголовному делу бывшего главы Каменского района (Свердловская область) Сергея Белоусова, которого обвиняли в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Как следует из картотеки суда, решение было принято 5 марта в ходе предварительного слушания в связи с «истечением сроков давности уголовного преследования».

Сергей Белоусов возглавил Каменский район в 2012 году и трижды переизбирался на руководящий пост. В августе 2023 года он подал в отставку в связи с семейными обстоятельствами. В местной думе «Ъ-Урал» сообщили, что не имели претензий к работе политика и каждый год положительно оценивали результаты его деятельности. Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве тогда пояснил, что семья Сергея Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства, и глава планировал вернуться в предпринимательство — он написал заявление об уходе еще в начале лета 2023 года, однако отставку пришлось отложить.

По словам собеседника, в июне сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски в доме и на работе Сергея Белоусова из-за подозрения в получении взяток на общую сумму 4 млн руб. После этого Сергей Белоусов якобы не стал подавать заявление на увольнение, понимая, что отставку сочтут следствием действий силовиков.

В мае 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Сергея Белоусова из-за обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, позже следствие пришло к выводу о том, что в действиях экс-главы отстают признаки состав преступлений по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.6 ст.290 УК РФ. «В связи с этим уголовное преследование в отношении Сергея Белоусова прекращено на стадии предварительного расследования еще в декабре 2025. В суд поступало дело только по ст. 289 УК РФ»,— пояснили в пресс-службе.

Василий Алексеев