Претендент дождался Дмитрия Бивола

Дмитрий Бивол, главная звезда современного российского профессионального бокса, скорее всего, вернется на ринг после перерыва в выступлениях продолжительностью больше года, в мае. Первую защиту титула лучшего полутяжеловеса (до 79,4 кг) мира Бивол проведет против оппонента из совсем иной ниши. Немец Михаэль Айферт до сих пор не встречался с элитными бойцами в расцвете сил, а чемпионский бой стал для него наградой за терпение. В статусе официального претендента он ждал его около трех лет.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

О том, что Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт достигли договоренности о проведении в ближайшие месяцы поединка, сообщил ряд профильных медиаресурсов — таких как Fight Freaks Unite и BoxingScene. По их данным, матч, вероятно, состоится 23 мая в рамках очень необычного шоу, сам анонс которого успел наделать много шума. Это турнир в новой для спорта локации — рядом с пирамидами в Гизе. Его центральным поединком будет бой короля супертяжелого веса украинца Александра Усика, которому в качестве противника подобрали тоже короля, но — в кикбоксинге, голландца Рико Верхувена.

Речь идет о заметном для отечественного профессионального бокса событии, поскольку звезды ярче, чем 35-летний Дмитрий Бивол, в нем сейчас нет.

Этот ранг ему обеспечили два подряд матча против выдающегося соотечественника Артура Бетербиева, прошедшие в Эр-Рияде в октябре 2024 года и феврале 2025 года. К противостоянию оба боксера подошли с «чистыми», без единой осечки, послужными списками и чемпионскими титулами разных структур. В первом по очкам победил Бетербиев, во втором Бивол, тоже по очкам, взял у него реванш, став абсолютным чемпионом мира, владеющим всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Вскоре, однако, один из них он потерял. Дело в том, что у двух структур, чьи звания достались Дмитрию Биволу, уже были официальные претенденты, с которыми по регламенту россиянин должен был встретиться. Они примерно в одно и то же время заявили о своих правах. Предпочтительным вариантом для команды Бивола оказался бой с претендентом IBF, то есть Михаэлем Айфертом. WBC же настаивал на том, чтобы он дрался с чрезвычайно популярным американским боксером Дэвидом Бенавидесом, в итоге не пойдя на уступки и приняв решение лишить российского бойца своего титула. Он достался как раз Бенавидесу, который, правда, позже захотел попробовать себя в следующей категории — первом тяжелом весе (до 90,7 кг). В ее рамках он 2 мая попытается отнять звания WBA и WBO у их обладателя — мексиканца Хильберто Рамиреса.

Но и с боем против Михаэля Айферта возникли сложности. Связаны они были уже со здоровьем Дмитрия Бивола. В начале осени прошлого года он перенес операцию по поводу обострившейся травмы спины. Она потребовала долгого восстановления, судя по всему, успешно завершившегося и вернувшего в повестку поединок против Айферта.

Он вряд ли войдет в список наиболее заметных в карьере Дмитрия Бивола, который помимо Артура Бетербиева справлялся и с другими безусловными знаменитостями вроде того же Хильберто Рамиреса или еще одного мексиканца — Сауля Альвареса.

Михаэль Айферт располагается с точки зрения репутации в куда более скромной нише, чем они. К 28 годам у него всего 14 боев в послужном списке, львиная доля — домашние, в Германии. Осечка одна-единственная (в 2020 году уступил Тому Дземски), но биться Айферту доводилось в основном с безвестными противниками из глубоких недр независимых классификаций.

Исключением стал разве что бой в марте 2023 года. В нем Михаэль Айферт столкнулся в Канаде с Жаном Паскалем, опытным местным боксером, в чьем активе немало боев против топовых соперников, включая Бивола, и даже чемпионские титулы, пусть второстепенные. Айферт очень убедительно одолел его по очкам. Однако тот успех едва ли тянет на большую доблесть. К моменту пересечения с немцем Паскалю было уже 40 лет, а его пик давным-давно остался позади.

Именно в том поединке Михаэль Айферт завоевал претендентский ранг, защитив его в августе 2024 года в поединке с венесуэльцем Карлосом Эдуардо Хименесом. Таким образом, чтобы извлечь из него какую-то реальную выгоду в виде чемпионского матча в крупном и резонансном шоу, Айферту пришлось ждать три года.

