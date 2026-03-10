Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Претендент дождался Дмитрия Бивола

Главный российский чемпион вернется на ринг боем против Михаэля Айферта

Дмитрий Бивол, главная звезда современного российского профессионального бокса, скорее всего, вернется на ринг после перерыва в выступлениях продолжительностью больше года, в мае. Первую защиту титула лучшего полутяжеловеса (до 79,4 кг) мира Бивол проведет против оппонента из совсем иной ниши. Немец Михаэль Айферт до сих пор не встречался с элитными бойцами в расцвете сил, а чемпионский бой стал для него наградой за терпение. В статусе официального претендента он ждал его около трех лет.

Боксер Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

О том, что Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт достигли договоренности о проведении в ближайшие месяцы поединка, сообщил ряд профильных медиаресурсов — таких как Fight Freaks Unite и BoxingScene. По их данным, матч, вероятно, состоится 23 мая в рамках очень необычного шоу, сам анонс которого успел наделать много шума. Это турнир в новой для спорта локации — рядом с пирамидами в Гизе. Его центральным поединком будет бой короля супертяжелого веса украинца Александра Усика, которому в качестве противника подобрали тоже короля, но — в кикбоксинге, голландца Рико Верхувена.

Речь идет о заметном для отечественного профессионального бокса событии, поскольку звезды ярче, чем 35-летний Дмитрий Бивол, в нем сейчас нет.

Этот ранг ему обеспечили два подряд матча против выдающегося соотечественника Артура Бетербиева, прошедшие в Эр-Рияде в октябре 2024 года и феврале 2025 года. К противостоянию оба боксера подошли с «чистыми», без единой осечки, послужными списками и чемпионскими титулами разных структур. В первом по очкам победил Бетербиев, во втором Бивол, тоже по очкам, взял у него реванш, став абсолютным чемпионом мира, владеющим всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Вскоре, однако, один из них он потерял. Дело в том, что у двух структур, чьи звания достались Дмитрию Биволу, уже были официальные претенденты, с которыми по регламенту россиянин должен был встретиться. Они примерно в одно и то же время заявили о своих правах. Предпочтительным вариантом для команды Бивола оказался бой с претендентом IBF, то есть Михаэлем Айфертом. WBC же настаивал на том, чтобы он дрался с чрезвычайно популярным американским боксером Дэвидом Бенавидесом, в итоге не пойдя на уступки и приняв решение лишить российского бойца своего титула. Он достался как раз Бенавидесу, который, правда, позже захотел попробовать себя в следующей категории — первом тяжелом весе (до 90,7 кг). В ее рамках он 2 мая попытается отнять звания WBA и WBO у их обладателя — мексиканца Хильберто Рамиреса.

Но и с боем против Михаэля Айферта возникли сложности. Связаны они были уже со здоровьем Дмитрия Бивола. В начале осени прошлого года он перенес операцию по поводу обострившейся травмы спины. Она потребовала долгого восстановления, судя по всему, успешно завершившегося и вернувшего в повестку поединок против Айферта.

Он вряд ли войдет в список наиболее заметных в карьере Дмитрия Бивола, который помимо Артура Бетербиева справлялся и с другими безусловными знаменитостями вроде того же Хильберто Рамиреса или еще одного мексиканца — Сауля Альвареса.

Михаэль Айферт располагается с точки зрения репутации в куда более скромной нише, чем они. К 28 годам у него всего 14 боев в послужном списке, львиная доля — домашние, в Германии. Осечка одна-единственная (в 2020 году уступил Тому Дземски), но биться Айферту доводилось в основном с безвестными противниками из глубоких недр независимых классификаций.

Исключением стал разве что бой в марте 2023 года. В нем Михаэль Айферт столкнулся в Канаде с Жаном Паскалем, опытным местным боксером, в чьем активе немало боев против топовых соперников, включая Бивола, и даже чемпионские титулы, пусть второстепенные. Айферт очень убедительно одолел его по очкам. Однако тот успех едва ли тянет на большую доблесть. К моменту пересечения с немцем Паскалю было уже 40 лет, а его пик давным-давно остался позади.

Именно в том поединке Михаэль Айферт завоевал претендентский ранг, защитив его в августе 2024 года в поединке с венесуэльцем Карлосом Эдуардо Хименесом. Таким образом, чтобы извлечь из него какую-то реальную выгоду в виде чемпионского матча в крупном и резонансном шоу, Айферту пришлось ждать три года.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №41 от 11.03.2026, стр. 12

