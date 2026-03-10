В Самарской области вынесли приговор по делу о мошенничестве с муниципальным жильем на 77 млн рублей

Ленинский районный суд Самары признал виновным бывшего замруководителя департамента управления имуществом Самары Виктора Федоренчика по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно информации надзорного ведомства, с 2017 года по 2021 год муниципальный служащий незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования. Из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн руб.

Замруководителя департамента управления имуществом также предоставлял помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся.

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на два года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Иск о взыскании причиненного материального ущерба передан в суд.

Ранее также сообщалось, что чиновник подписывал акты о приемке фактически не выполненных работ по ремонту муниципального жилья. В конце октября 2021 года Виктор Федоренчик был уволен из городского ДУИ в связи с утратой доверия. Он пытался оспорить это решение, однако суд отказал в восстановлении на работе.

Руфия Кутляева