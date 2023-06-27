Чиновник попался на трех комнатах

В Самаре прокуратура проверяет законность приватизации более 50 комнат в общежитиях города с кадастровой стоимостью более 35 млн руб. Проверка проходит в рамках уголовного дела в отношении экс-заместителя руководителя департамента управления имуществом (ДУИ) Самары Виктора Федоренчика. Бывшему чиновнику инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Замруководителя ДУИ Самары способствовал заключению «незаконного» договора соцнайма и приватизации трех комнат в общежитии руководителем муниципального предприятия, считает прокуратура. Ущерб от его действий оценивается в 1,75 млн руб. Виктор Федоренчик имеет уже два условных срока по другим уголовным делам, один из приговоров он оспаривает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом (ДУИ) Самары Виктора Федоренчика. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб от действий экс-чиновника оценивается в 1,75 млн руб. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской ­области.

Надзорный орган установил факты злоупотребления при распределении комнат в городских общежитиях. Заместитель руководителя ДУИ Самары «создал условия для заключения незаконного договора социального найма и приватизации трех комнат в общежитии руководителем муниципального предприятия», сообщили в прокуратуре. Кадастровая стоимость объекта муниципальной собственности составляла свыше 2 млн руб. После регистрации договора приватизации комнаты были проданы частному лицу за сумму чуть более 1,7 млн руб. Подробности приватизации не раскрываются.

В рамках этого дела прокуратура города проверяет законность приватизации более 50 комнат в общежитиях Самары с кадастровой стоимостью более 35 млн руб.: «Целью проверок является установление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц, участвовавших в преступных схемах с социальным жильем».

По данным надзорного органа, по состоянию на июнь в улучшении жилищных условий в Самаре нуждается более 12 тыс. человек. «При этом право на предоставление жилых помещений во внеочередном порядке имеют свыше 3 тыс. человек. Учитывая указанную ситуацию, прокуратура города совместно с органами правопорядка системно изучает вопросы законности отчуждения муниципального жилья»,— сообщило ­ведомство.

Защитник бывшего чиновника отказался от комментариев.

В октябре прошлого года Виктор Федоренчик и экс-глава управления по жилищным вопросам ДУИ Александр Гаранин были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), в том числе группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 285 УК РФ). Им назначили, соответственно, два и полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком по два года. Подсудимые не признали своей вины.

По версии следствия, экс-чиновники передали жилье, которое предназначалось для детей-сирот и инвалидов, в служебный найм. Недвижимость использовали родственники или коллеги осужденных руководителей департамента управления имуществом Самары. В суде было установлено, что бывшие сотрудники ДУИ нарушили права и законные интересы 68 детей-сирот, трех семей с детьми-инвалидами и двух семей — жителей аварийных домов, имеющих право на внеочередное получение жилья.

В конце октября 2021 года Виктор Федоренчик и Александр Гаранин были уволены из городского ДУИ в связи с утратой доверия. Бывшие чиновники пытались оспорить это решение, однако Ленинский районный суд отказал им в восстановлении на работе.

Кроме того, Виктор Федоренчик был признан виновным по еще одному уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (два эпизода ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что он принял работы подрядчика, ООО «ЛАГЕРТА», по ремонту квартир в поселке Озерный в Куйбышевском районе. Однако жилье было отремонтировано только частично. Несмотря на это, работы были приняты без замечаний, и подрядчик получил из городского бюджета 135 тыс. руб. Ленинский районный суд в апреле приговорил бывшего чиновника к полутора годам лишения свободы условно. Виктор Федоренчик пытается обжаловать это решение в Самарском областном суде. Первое заседание суда назначено на 11 июля.

Как отмечает адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Карпов, Тараборин и партнеры» Дмитрий Тараборин, столь бурное размножение уголовных дел в отношении конкретного должностного лица свидетельствует о возможном наличии личного конфликта с кем-то достаточно могущественным: «При этом мягкость назначенного наказания также свидетельствует о том, что доказательства вины были не совсем убедительны для суда. Судя по избранной мере пресечения, могу допустить, что и теперь состав преступления в действиях обвиняемого не очевиден».

«В целом, уголовные дела, так или иначе связанные с правом на социальное жилье, трудно отнести к разряду экзотических, однако и очень редкими их не назовешь. Часто подобные обвинения идут в довесок к более тяжким, в качестве страховки. Это делается для того, чтобы при отсутствии доказательств по основным составам, суд мог избавить себя от мук оправдательного приговора, формально осудив фигуранта и назначив ему наказание, не связанное с лишением свободы»,— рассуждает Дмитрий Тараборин.

По словам адвоката, старшего партнера Адвокатского бюро ZKS Андрея Гривцова, с учетом того, что инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ, существует вероятность назначения наказания в виде реального лишения свободы: «Однако озвученные обстоятельства дела вызывают вопросы. Само по себе создание условий для заключения договора не свидетельствует о хищении путем мошенничества. Более того, странной выглядит сама мотивация чиновника. Не ясно, зачем ему якобы было похищать социальное жилье в пользу третьего лица и в чем здесь прямая корысть».

Ани Айвазян