В суд направлено дело о мошенничестве с жилфондом экс-заместителем руководителя ДУИ Самары

Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2017 года по 2021 год «муниципальный служащий своим приказом незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования». Таким образом, из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн руб.

Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом Самары тавлял жилые помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся. Также он подписывал акты о приемке фактически не выполненных работ по ремонту муниципального жилья.

В суд направлено заявление о взыскании с экс-заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары 77 млн руб.

Руфия Кутляева