Горнолыжник Бугаев лидирует после первого этапа суперкомбинации на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев занимает промежуточное первое место в суперкомбинации после попытки в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии. Вторая часть соревнований в этой дисциплине — слалом — пройдет позже во вторник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Бугаев показал время 1 минута 13,1 секунды. Ближайшего преследователя, австрийца Томаса Грохара он опережает на 1,25 секунды.

Алексею Бугаеву 28 лет. Он трехкратный паралимпийский чемпион. На счету спортсмена также три золотые и две бронзовые медали Игр. Одну бронзу он завоевал на нынешней Паралимпиаде — в гигантском слаломе.

Арнольд Кабанов