Хинштейн: уход Токарева не снимает с него ответственности

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил на фоне ситуации, возникшей вокруг председателя городского собрания Курска Владимира Токарева, что его «отставка не означает, что вопросы сняты». Это прозвучало в рамках еженедельного оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Все обращения в адрес прокуратуры, Росприроднадзора, в том числе в части самовольных работ в береговой зоне, правительство направит. Мы будем внимательно наблюдать за этим процессом и в рамках своих полномочий делать все, чтобы закон восторжествовал»,— сказал глава региона.

По словам господина Хинштейна, накануне вопрос обращения в ведомства рассматривался на заседании президиума регионального политического совета партии. Однако, добавил он, к этому моменту спикер уже подал заявления о приостановке членства в партии «Единая Россия» и о сложении полномочий председателя городского собрания. Поэтому «осталось лишь формализовать» отставку.

Губернатор выразил надежду, что в ближайшее время городской парламент Курска проведет заседание и определится с новой кандидатурой председателя.

Заседание президиума регионального политического совета курского регионального отделения партии «Единая Россия» прошло 5 марта в региональном исполкоме. На нем было принято решение о приостановке членства в партии спикера городского собрания Курска Владимира Токарева. Как сообщалось ранее, господин Токарев написал заявление о выходе из партии и об отставке с поста председателя горсобрания в середине недели. Господин Хинштейн рассказывал, что супруга спикера является совладелицей компании, занимающейся уборкой снега в Курске, а также незаконным строительством на берегу реки.

Анна Швечикова