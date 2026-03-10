Правительство не поддержало мораторий на перерегистрацию предельных цен на жизненно важные лекарства

Правительственная комиссия по законотворческой деятельности, как узнал «Ъ», предложила доработать проект о моратории на увеличение отпускных цен на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Пока законопроект не учитывает действующие регуляторные механизмы, посчитали в комиссии. В целом такой мораторий может привести к тому, что производители просто перестанут производить и выводить на рынок некоторые препараты, отмечается в отзыве на проект.

Мораторий предлагалось ввести до 1 января 2027 года, автором проекта выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Как сказано в отзыве на проект, сейчас производители ЖНВЛП могут перерегистрировать цены на препараты с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Такая перерегистрация обусловлена увеличением расходов производителей, которые в последние годы растут в том числе из-за нарушения логистических цепочек и сменой поставщиков сырья и материалов.

Отсутствие у производителей лекарств возможности повышать цены влечет риски прекращения производства и ввоза препаратов. Кроме того, на реализацию такой идеи из бюджета, скорее всего, потребовались бы дополнительные средства. Но, как сказано в отзыве, «законопроект и материалы к нему не содержат сведений об источниках и объемах финансового обеспечения предлагаемых решений».

По итогам 2025 года цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли на 4,7%, сообщали в Росздравнадзоре. Это ниже общего уровня инфляции, который, по данным Росстата, в 2025 году составил 5,59%.

При этом производителям не всегда удается увеличить зарегистрованную цену на свой препарат, даже если его себестоимость становится выше этой цены. Это связано с рыночными условиями – например, другие производители готовы удерживать цены. По этой причине из аптек, в частности, пропало противопухолевое лекарство «Синфен» от «Фармасинтеза».

Виктория Колганова