Правительство не поддержало мораторий на перерегистрацию предельных цен на жизненно важные лекарства

Правкомиссия не поддержала мораторий на перерегистрацию предельных цен на ЖНВЛП
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности, как узнал «Ъ», предложила доработать проект о моратории на увеличение отпускных цен на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Пока законопроект не учитывает действующие регуляторные механизмы, посчитали в комиссии. В целом такой мораторий может привести к тому, что производители просто перестанут производить и выводить на рынок некоторые препараты, отмечается в отзыве на проект.
Мораторий предлагалось ввести до 1 января 2027 года, автором проекта выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Как сказано в отзыве на проект, сейчас производители ЖНВЛП могут перерегистрировать цены на препараты с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Такая перерегистрация обусловлена увеличением расходов производителей, которые в последние годы растут в том числе из-за нарушения логистических цепочек и сменой поставщиков сырья и материалов.
Отсутствие у производителей лекарств возможности повышать цены влечет риски прекращения производства и ввоза препаратов. Кроме того, на реализацию такой идеи из бюджета, скорее всего, потребовались бы дополнительные средства. Но, как сказано в отзыве, «законопроект и материалы к нему не содержат сведений об источниках и объемах финансового обеспечения предлагаемых решений».
По итогам 2025 года цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли на 4,7%, сообщали в Росздравнадзоре. Это ниже общего уровня инфляции, который, по данным Росстата, в 2025 году составил 5,59%.
При этом производителям не всегда удается увеличить зарегистрованную цену на свой препарат, даже если его себестоимость становится выше этой цены. Это связано с рыночными условиями – например, другие производители готовы удерживать цены. По этой причине из аптек, в частности, пропало противопухолевое лекарство «Синфен» от «Фармасинтеза».