Викрам Пуния рассказал, куда делся противораковый препарат «Синфен»

«Фармасинтез» пока перестал производить препарат «Синфен», который показан больным некоторыми видами рака, потому что стоимость субстанции для него стала выше, чем его фиксированная цена в аптеках. Об этом рассказал в интервью «Ъ» президент и основатель группы компаний Викрам Пуния. После того, как препарат исчез из аптек, компания получила «сотни» обращений от пациентов, и сейчас пытается договориться с властями о перерегистрации цены.

«Синфен» — препарат на основе тамоксифена, дженерик «Новалдекса» от AstraZeneca, показан при раке молочной железы и некоторых других видах онкологических заболеваний. Входит в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), поэтому цена на него фиксируется. Согласно госреестру, в зависимости от дозы и количества таблеток в пачке лекарства с тамоксифеном могут стоить от 38 руб. до 775 руб. Сейчас в России зарегистрированы семь препаратов с таким действующим веществом — от «Фармасинтез-Норд», «Озон Медика», «Финн Фармы», «ФП Оболенское», «Верофарма», «Новосибирскхимфарма» и «Шрея Лайф Саенсиз Пвт» (Индия). Оригинального средства среди них нет.

«Мы производили его, а потом из-за инфляции перестали: себестоимость субстанции стала выше, чем цена готового продукта. Вроде бы, не проблема: на рынке есть несколько производитель. Знаете, нам обратились сотни пациентов, которые пишут, что копии им не помогают»,— рассказал Викрам Пуния.

По словам господина Пунии, при перерегистрации цены препарат может подорожать «рублей на 100». «Мы обращаемся по этому вопросу в Минздрав, предлагаем перерегистрировать цену. … Тогда Росздравнадзор обращается к другим производителям с вопросом, могут ли они закрыть потребность в препарате? Они, конечно, готовы. И Росздравнадзор сообщает, что в России препарата достаточно»,— объяснил он сложность ситуации.

Подробнее — в интервью Викрама Пунии «Ъ»

Виктория Колганова