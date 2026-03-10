Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея современного искусства «Виктория» Фото: Галерея современного искусства «Виктория»

Только что в Самаре прошло торжественное открытие после реконструкции и переформатирования галереи «Виктория». Именно отсюда, с набережной Волги, ровно 20 лет назад началось торжественное шествие по просторам российской арт-сцены того «извода», то есть варианта современного искусства, который потом прославил Фонд V_A_C в том числе в Венеции, а потом стал визитной карточкой Дома культуры «ГЭС-2», в том числе уже и на улицах Москвы, а вскоре продолжит радовать нас в стенах реконструированного кинотеатра «Ударник».

Все художественные структуры, которыми владеет третий номер российского Forbes Леонид Михельсон, связаны с именем его дочери: и Фонд Victoria Art Foundation, и та самая галерея на Волге, с которой все началось.

После многолетней реконструкции здание приобрело строгие минималистичные обводы и цвета. Внутри все три этажа приспособлены для искусства и творчества, и даже есть выход на крышу-балкон, который в снежные дни февральского юбилея встретил гостей галереи инсталляцией московского художника Игоря Самолета, основанной на самарских переживаниях и легендах.

Столичные коллеги говорили о схожести архитектурных решений новой «Виктории» с московскими гигантскими объемами «ГЭС-2». И заметили, что в Самаре получился словно макет столичного циклопического пространства. Но это объяснимо: зачем придумывать новое, если старое вполне устроило заказчика? Интересно, кстати, что мы увидим после реконструкции в «Ударнике»?

Пока что зрительно более половины обновленного пространства занимают зоны общественной художественной активности, что подтвердил мне и новый гендиректор галереи Сергей Баландин. Галерея поворачивается «лицом к городу», гораздо больше внимания уделяет работе с населением: множество мастерских с профессиональным графическим и керамическим оборудованием, лекции, мастер-классы, огромная библиотека. А о выставках, которые открылись здесь в честь 20-летия, считаю возможным рассказать отдельно.

Дмитрий Буткевич