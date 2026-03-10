Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Porsche Taycan

Фото: Go Nakamura / Reuters

В сентябре 2019 года компания Porsche показывала журналистам свой первый электромобиль Taycan. Тест-драйв начинался в Берлине. Журналисты со всего мира, которые были в теме не только автомобилей, но и жизни в Германии, шутили, что отправная точка маршрута выбрана со смыслом. Taycan переводится с турецкого языка как «быстрый молодой конь», а в столице Германии, по самым скромным подсчетам, 250 тыс. жителей — этнические турки.

Но дальше было не до шуток. Тест-драйв был проложен строго между точками быстрой электрозарядки. Отклоняться от маршрута категорически запрещалось, чтобы не пришлось вызывать эвакуатор. То есть путешествие было буквально как на электричке, двигавшейся по рельсам.

Но я тогда обратил внимание на другое. Когда мы позволяли себе все же отклониться от маршрута, чтобы выпить кофе или зайти в магазин, наш Porsche Taycan, совсем новая и потому уникальная на немецких дорогах машина, на парковках вообще никого не интересовала. Потому что внешне была очень похожа на Porsche Panamera, к которой в Германии уже давно успели привыкнуть.

Так, кстати, и было задумано. В компании решили, что клиентам проще будет пересесть на электрокар, если он и снаружи, и изнутри будет похож на привычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Тогда всем казалось, что так оно и будет. Но пошло все совсем иначе.

На днях стало известно, что марка Porsche может объединить модели Taycan и Panamera для снижения расходов. Причем, выживет, скорее всего, имя Panamera как более раскрученное, а Taycan перестанет существовать. Причина — высокая конкуренция на рынке электромобилей и падение интереса к машинам на батарейках в целом. Особенно это заметно на китайском рынке, который всегда был важен для Porsche.

Если в 2023 году в КНР было продано больше 40 тыс. Taycan, то в 2024-м — вдвое меньше, а в прошлом — и вовсе всего 16 тыс. электрических седанов. С таким настроением продавать «быстрого», но уже не совсем молодого «коня» становится все сложнее.

Дмитрий Гронский