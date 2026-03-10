Клубу НБА запретили проводить мероприятие в честь стриптиз-клуба

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила об отмене маркетинговой акции стриптиз-клуба Magic City во время матча, в котором «Атланта Хокс» будет принимать «Орландо Мэджик». Глава лиги Адам Сильвер объяснил решение «серьезной обеспокоенностью широкого круга заинтересованных лиц».

О желании провести промо-акцию в честь главного стриптиз-клуба Атланты пресс-служба «Хокс» объявила в конце февраля, назвав заведение «культовым культурным учреждением» и отметив «историческое влияние» этой «городской достопримечательности». При этом в клубе не упомянули специализацию учреждения.

На мероприятии не должны были присутствовать танцоры и танцовщицы. При этом организаторы были намерены в какой-то степени воссоздать атмосферу клуба на State Farm Arena. На матче планировали продавать эксклюзивную атрибутику и самое известное блюдо из Magic City — куриные крылышки с лимонным перцем. (Блюдо, кстати, носит название Louwill — в честь Лу Уильямса, баскетболиста родом из Атланты, проведшего в НБА 17 сезонов и трижды признававшегося лучшим шестым.) В перерыве должен был выступить обладатель трех премий «Грэмми» рэпер T.I. Это тоже неслучайно: в заявлении «Атланта Хокс» отмечается «ключевая роль» заведения в хип-хоп культуре.

Недовольство идеей выразил центровой «Сан-Антонио Сперс» Люк Корнет, который в матче в любом случае не принял бы участия. Он католик и ведет блог, где рассказывает в том числе о храмах, которые посещает, путешествуя с командами по городам США. По мнению баскетболиста, коллаборация «Атланты» с Magic City «бросила тень на сообщество НБА». Лига, по мнению Люка Корнета, «должна стремиться защищать и уважать женщин, многие из которых каждый день усердно трудятся». Он считает, что акция, напротив, «может способствовать «объективации женщин и жестокому обращению с ними».

В результате к игроку прислушались в НБА. На это в «Атланта Хокс» ответили, что «очень разочарованы», но «полностью уважают» принятое решение. «Мы продолжим прославлять лучшее, что есть в Атланте, таким образом, чтобы это объединяло всех нас», — заверили в клубе.

Матч «Атланта»—«Орландо» состоится 17 марта.

Арнольд Кабанов