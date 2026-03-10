Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Многие из нас верят в блестящее будущее своих детей и внуков, но сделать на это будущее ставку в букмекерской конторе приходит на ум далеко не всем. В 2000-м так неожиданно поступил валлиец Питер Эдвардс. Он поставил 50 английских фунтов (примерно 2 тыс. руб. по тогдашнему курсу) на своего внука Харри Уилсона, которому тогда было всего два года.

Пари заключалось в том, что однажды Уилсон сыграет за национальную сборную Уэльса по футболу. Конечно, просто так сделать столь необычную ставку невозможно. Но в Британии беттинг — это не просто игра, а культура. Поэтому одна из букмекерских компаний разработала пари специально для дедушки, который верит в своего внука, и даже рассчитала коэффициент — 2500 к 1.

Естественно, все выглядело как шутка: главный герой ставки тогда едва научился ходить. Но время пробежало быстро, и в 2013 году 16-летний Харри Уилсон не просто вышел на поле в майке сборной Уэльса, а стал самым молодым игроком в ее истории. Прозорливый дедушка в тот день получил в букмекерской компании ни много ни мало 125 тыс. фунтов. Это примерно $170 тыс. (около 5,1 млн руб. на 2013 год). И, кстати, Уилсон до сих пор в большом футболе. Он выступает за английский «Фулхэм» и зарабатывает больше 3 млн в год.

Владимир Осипов