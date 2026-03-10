Bloomberg: страны Ближнего Востока сократили добычу нефти почти на 7 млн б/с

Страны Ближнего Востока сокращают добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с из-за запрета Ирана на судоходство в Ормузском проливе и заполнения топливных хранилищ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, на 2-2,5 млн б/с добычу нефти сократила Саудовская Аравия, Ирак — на 2,9 млн б/с, а ОАЭ — на 500-800 тыс. б/с. Также примерно на 500 тыс. б/с объемы добычи топлива снизил Кувейт.

10 марта цена на нефть марки Brent упала более чем на 6% — до $92,54. К 12:02 мск стоимость фьючерса на Brent составляет $92,33 (-6,68%), следует из данных портала Investing.com.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. 2 марта, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, Корпус стражей исламской революции заявил, что будет «сжигать» суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. 4 марта Иран ввел запрет на передвижение через морской коридор. Как писал Reuters, более 150 танкеров застряли вблизи пролива и бросили якорь в открытом море.