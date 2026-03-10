Казахстан намерен повысить утильсбор на российские автомобили

Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на машины, импортируемые из России. На этот шаг республика пойдет для защиты отечественного автопрома, заявил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.

О планируемых изменениях министр рассказал на брифинге в правительстве. «Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию»,— отметил господин Нагаспаев (цитата по «Интерфаксу»).

Министр напомнил, что в России утильсбор для казахстанских автомобилей повысили в десятки раз, при этом ставку сбора намерены каждый год увеличивать. Ерсайын Нагаспаев заверил, что введение аналогичной меры в Казахстане не приведет к резкому росту цен. «Не так много автомобилей из Российской Федерации заходит на территорию Казахстана, поэтому никакого резкого всплеска цен на автомобили не будет»,— добавил он.

Утильсбор — это специальный платеж за утилизацию авто по технологическим и экологическим нормам. Его необходимо вносить при ввозе машины в РФ или при выпуске автомобиля российского производства. С 1 декабря 2025 года вступила в силу повышенная ставка утильсбора. Она действует для машин с двигателем мощностью до 160 л. с., для электрокаров — до 80 л. с.

