Авторынок поехал в объезд

Доля ввезенных по параллельному импорту машин в общем объеме поставок новых автомобилей из-за рубежа за первые два месяца 2026 года превысила долю официальных. Сказались переход части китайских автопроизводителей к сборке в России под локальными брендами, ожидания ужесточения правил ввоза машин из стран ЕАЭС и крепкий рубль.

Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января—февраля, выросла до 53%, подсчитали в «Автостате». В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта. По данным агентства, за два месяца в РФ было импортировано 44,8 тыс. новых легковых машин, что на 7% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего сократились поставки из Китая — на 23%, также негативная динамика отмечается по Белоруссии: снижение на 11%. При этом ввоз новых легковых машин из Киргизии вырос в 4,1 раза, Южной Кореи — в 2,8 раза и Японии — в 2,9 раза.

По мнению гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, рост доли поставок по параллельному импорту объясняется несколькими факторами.

Во-первых, снижением официального импорта из Китая, в том числе на фоне переориентации ряда брендов КНР на сборку в РФ. К примеру, ввоз машин бренда Chery почти сошел на нет, напоминает эксперт: в январе—феврале в Россию был ввезен 41 новый автомобиль марки, что в 100 раз меньше, чем годом ранее. Как поясняли источники “Ъ”, компания остается в стране косвенно — под брендом Tenet (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года).

Во-вторых, активизировались покупатели, до этого ожидавшие возвращения иностранных брендов. «Убедившись, что дожидаться нечего, они наконец решили осуществить мечту, купив "только не Китай"»,— считает эксперт.

Спрос на автомобили ушедших из РФ брендов мог подогреть в том числе курс российских властей на прикрытие импортных «лазеек»: введение заградительного утильсбора на машины с большими объемами двигателя в конце прошлого года и намерение выровнять условия ввоза через страны ЕАЭС (см. “Ъ” от 13 февраля), полагает Станислав Зингиревич из Kept. «Покупатели берут европейские, корейские и японские марки, так как боятся, что их импорт также скоро попадет каким-то образом под запрет»,— объясняет он. Кроме того, к заказу машин из-за рубежа подталкивал благоприятный курс доллара.

Снижение прямого импорта из Китая, помимо роста локальной сборки марок из КНР, также связано с накоплением значительных складских запасов китайских автомобилей в 2025 году, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В начале 2026 года часть спроса закрывается за счет уже сформированных складов.

160,63 тысячи составили продажи новых машин в РФ в январе—феврале 2026 года, по данным «Автостата»

Рост импорта через Киргизию, Южную Корею и Японию в значительной степени объясняется изменением логистики, считает господин Чернов. По его словам, при ввозе автомобилей из Китая в Киргизию ставка обычно около 10–15% от стоимости машины. В России суммарные платежи намного выше. «Это и породило так называемую киргизскую схему импорта автомобилей»,— говорит эксперт. Кроме того, по его словам, использование компаний-посредников в странах ЕАЭС помогает обходить часть банковских ограничений. Господин Целиков отмечает, что транзит через Киргизию получил «последний вдох» в преддверии очередного изменения правил утильсбора.

Значительнее всего, согласно данным «Автостата», в январе—феврале вырос импорт автомобилей Mazda (в 15,5 раза).

По мнению источника “Ъ”, речь идет о модели Mazda CХ-5, которая оптимально подходит под условия льготной ставки утильсбора (имеет мощность до 160 лошадиных сил) и конкурентоспособна по цене.

Лидер импорта в России — бренд Geely (рост в 10,2 раза, до 7,41 тыс. штук). На втором месте — Mazda (4,84 тыс. штук). Следом идут Hongqi (3,24 тыс. штук), Toyota (2,63 тыс. штук) и Changan (2,29 тыс. штук).

Рост доли параллельного импорта в структуре поставок новых машин, вероятно, продолжится, впрочем, резким не будет, дойдя максимум до отметки 60%, полагает Сергей Целиков. Китайский импорт, добавляет собеседник “Ъ”, хоть и снижается, но все еще значительный.

По прогнозу Владимира Чернова, импорт новых легковых машин в первом полугодии, предположительно, снизится на 10–15%, а доля параллельного импорта останется около половины рынка. О негативной динамике говорит и Станислав Зингиревич, напоминая, что в целом значительного роста продаж новых автомобилей в этом году не ожидается. Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский добавляет, что в первом полугодии динамика импорта будет зависеть от курса рубля, доступности кредитов и адаптации импортеров к новым правилам. «В массовом сегменте объемы могут сократиться, тогда как в премиальном и нишевых сегментах импорт сохранится либо даже вырастет»,— рассуждает эксперт.

Наталия Мирошниченко