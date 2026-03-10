К капитану задержанного в Швеции сухогруза Caffa допустили диппредставителя РФ

Арестованный в Швеции капитан сухогруза Caffa содержится в удовлетворительных условиях. Остальные члены экипажа находятся на судне. Об этом ТАСС рассказали в российском посольстве.

Фото: Swedish Coast Guard / AP

«8 марта сотрудник консульского отдела посольства посетил капитана ... Ему предоставлены переводчик и адвокат», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве пообещали помочь судовладельцу наладить снабжение команды. Дипломаты подчеркнули, что следят за развитием ситуации.

О задержании сухогруза стало известно в минувшие выходные. По имеющимся данным, 10 из 11 членов экипажа имеют российское гражданство. По данным шведских СМИ, судно под гвинейским флагом шло в Санкт-Петербург и было задержано 6 марта в районе Треллеборга в Балтийском море.