Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в «Лужниках» 24 мая

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило московский стадион «Лужники» в качестве места проведения суперфинала Кубка России текущего сезона. Решающий матч турнира состоится 24 мая.

Матч за Кубок России пройдет в «Лужниках» в пятый раз подряд. В общем же предстоящий финал соревнования станет для столичного стадиона 13-м.

За титул в нынешнем сезоне продолжают борьбу восемь команд. На полуфинальной стадии «пути Российской премьер-лиги» встречаются московские «Динамо» и «Спартак» (первый матч — 5:2), а также столичный ЦСКА и «Краснодар» (первый матч — 3:1). В четвертьфиналах «пути регионов» самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом», петербургский «Зенит» — с махачкалинским «Динамо».

Действующий обладатель трофея — ЦСКА. В прошлогоднем суперфинале он оказался сильнее «Ростова» в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 0:0).

