MLS пожизненно отстранила двух футболистов за ставки на матчи

Североамериканская Главная лига футбола (MLS) пожизненно отстранила двух игроков — американского полузащитника Деррика Джонса и ганского нападающего Йо Йебоа — за ставки на матчи соревнования, «в том числе со своим участием». Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Никаких доказательств того, что какие-либо из этих действий по размещению ставок повлияли на исходы матчей, выявлено не было», — уточняется в релизе.

Получив уведомление о подозрительных ставках, MLS привлекла юридическую фирму Patterson Belknap Webb & Tyler для проведения расследования. Было установлено, что в одном случае оба фигуранта поставили на то, что Деррик Джонс получит желтую карточку во время одного из матчей. «Футболисты, вероятно, поделились конфиденциальной информацией о своем намерении получить желтые карточки с другими игроками», — предположили в MLS.

Деррику Джонсу 29 лет, он является свободным агентом с 1 января. 28-летний Йо Йебоа в настоящее время играет в Китае за «Циндао Хайню».

Арнольд Кабанов