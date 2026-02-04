В Мьянме освободили екатеринбурженку, удерживаемую в скам-центре

Гражданка России Мадина Д. была освобождена из-под незаконного удержания в Мьянме, где ее заставили работать в колл-центре мошенников, сообщили в посольстве РФ в Таиланде. По информации Mash, она является студенткой из Екатеринбурга.

Фото: Посольство РФ в Таиланде

Как рассказали в посольстве, в нескольких странах азиатского региона действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян приглашали на «онлайн-собеседования» в Бангкок, откуда незаконно перемещали в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. Мадина Д. также прибыла в Таиланд по приглашению «работодателя», но была отправлена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности нелегального колл-центра.

Сотрудники посольства России в Таиланде, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке, а также полицейские Таиланда и Мьянмы провели скоординированные действия по освобождению россиянки. Ее поместили в миграционный центр в городе Мьявади. 3 февраля Мадина Д. была передана таиландской стороне при содействии представителей правоохранительных органов и сотрудников посольства. Ее сопроводили в Бангкок с целью вылета в РФ.

Ирина Пичурина