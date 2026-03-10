Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баеса в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 с призовым фондом более $9,4 млн.

Фото: Raghed Waked / Reuters

Фото: Raghed Waked / Reuters

Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, Баес — 53-е.

В следующем круге соперником Даниила Медведева станет 44-я ракетка мира американец Алекс Микельсен. Игроки пересекались трижды, все три встречи остались за российским теннисистом.

Калифорнийский турнир продлится до 15 марта. Его действующим победителем является британец Джек Дрейпер.

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все