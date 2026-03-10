Теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баеса в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 с призовым фондом более $9,4 млн.

Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина. Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, Баес — 53-е.

В следующем круге соперником Даниила Медведева станет 44-я ракетка мира американец Алекс Микельсен. Игроки пересекались трижды, все три встречи остались за российским теннисистом.

Калифорнийский турнир продлится до 15 марта. Его действующим победителем является британец Джек Дрейпер.

Арнольд Кабанов