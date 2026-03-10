Бортников рассказал о возможности отмены режима КТО в приграничье

Отмену режима контртеррористической операции (КТО) в приграничных с Украиной регионах рассмотрят по мере продвижения российских войск и создания буферной зоны вдоль границы. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

В интервью «Российской газете» господина Бортникова спросили, планируется ли отмена режима КТО. Он ответил отрицательно, назвав ситуацию в приграничье «достаточно острой». По словам главы ФСБ, режим КТО помогает оперативно выявлять и пресекать диверсионно-террористические вылазки. «Полагаю, данный вопрос будет решаться по мере продвижения российских войск и формирования буферной зоны вдоль нынешней линии государственной границы. А чтобы это продвижение продолжалось, согласитесь, необходимо обеспечить крепкий, надежный и стабильный тыл»,— отметил Александр Бортников.

Режим КТО введен в Брянской, Курской и Белгородской областях. Он действуют «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». На время действия режима вводится «усиление охраны» транспорта, объектов жизнедеятельности, культурных ценностей и общественного порядка в целом.